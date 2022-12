Qatar 2022: Pogba carica la Francia, ‘sono con voi, vi mando tutta la mia forza’

Torino, 13 dic. – (Adnkronos) – “Tutti insieme, sono con voi, vi mando tutta la mia forza. Questo è il mio gruppo, questi sono i miei ragazzi”. Così il centrocampista della Juventus Paul Pogba nel corso di una video chiamata con il compagno di Nazionale Kingsley Coman impegnato in Qatar con la selezione di Deschamps. Il 29enne francese, campione del mondo in Russia con la nazionale transalpina, non ha ancora giocato un singolo minuto nel 2022-23. Ultima presenza con il Manchester United lo scorso aprile, ultima in nazionale a marzo.