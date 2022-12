Pd: venerdì iniziativa Ricci a Roma con Bonaccini

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Una sinistra popolare per l’unità del nuovo Pd” è il titolo dell’incontro fissato per venerdì 16 dicembre, a Roma, con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato a segretario del Partito democratico. L’appuntamento è per le ore 15 al teatro dei Ginnasi, in via delle Botteghe oscure. Sono annunciati la presenza e l’intervento di amministratori locali ed esponenti politici da tutta Italia.