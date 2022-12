Si avvicina e potrebbe debuttare tutt’al più la settimana prossima se non già questa settimana, tempo atmosferico permettendo la prosecuzione lavori, la nuova viabilità per l’asse urbano tra via Vetrone, via Nenni e via Mascellaro. Un incrocio, attualmente semaforico, caratterizzato da intensi e continui flussi traffico per i numerosi insediamenti sia civili sia commerciali lì presenti oltre che per la presenza di abitazioni residenziali.

