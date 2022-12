Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Bisogna chiedere con forza di non limitarsi alle parole, quello che succede è drammatico, è inaccettabile che nel tempo di oggi donne e uomini siano portati in carcere, impiccati, che venga repressa nel sangue una manifestazione di libertà. Dall’Europa deve venire una risposta unica e forte”. Così Enrico Letta in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue