Federlegno: Feltrin, ‘filiera chiude 2022 in crescita +12%’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Pur fra mille difficoltà, la filiera legno-arredo si appresta a chiudere il 2022 a +12% rispetto al 2021, dopo il rallentamento registrato nell’ultimo trimestre”. Così Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, commenta i dati dell’anno che si avvia a conclusione.

Si tratta, spiega Feltrin, di “un risultato che, stando alle rilevazioni del monitor elaborato dal centro studi di FederlegnoArredo, trova riscontro anche nei risultati del macro sistema arredamento (con vendite pari a 4,58 miliardi di euro) che nei primi nove mesi del 2022 ha registrato un +12,7%, con un andamento che in Italia ha toccato +14,7%, mentre l’export ha registrato +11%”.

Si stima inoltre che “l’Msa potrebbe chiudere il 2022 a +8,1%. Risultati più che soddisfacenti per un settore che al prossimo Salone del Mobile di Milano avrà l’occasione di presentarsi anche ai mercati emergenti con una formula ripensata e condivisa con le aziende che prenderà forma con Euroluce. Un esperimento che -conclude il presidente di FederlegnoArredo-testimonia la vitalità del design Made in Italy di cui le nostre imprese sono espressione e che sarà fondamentale per affrontare un 2023 che si preannuncia molto incerto”.