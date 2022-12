Operazione di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria da parte della Questura di Benevento. I poliziotti hanno fermato e indentificato in un B&B cittadino tre persone, tutti e tre con precedenti specifici per reati predatori, tra cui non solo furti ma anche una rapina.

