Un giorno di riposo per il Benevento, dopo il prezioso successo conquistato contro il Cittadella. I giallorossi torneranno in campo nella giornata odierna, per iniziare a preparare la trasferta di Modena. Una sfida a cui la Strega rischia di arrivare nuovamente in condizioni d’emergenza. E non solo perché l’infermeria si è nuovamente affollata, visto che mancherà anche Koutsoupias che domenica ha rimediato il quinto cartellino giallo, cosa che farà scattare una giornata di squalifica per il centrocampista greco.

