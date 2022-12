Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Di chi fa gli interessi la Santanchè? Del Twiga o dei cittadini? Non sa che le spiagge libere garantiscono il diritto per tutti ad andare al mare, turisti compresi. Una frase gravissima per una Ministra del Turismo. Venga a Pesaro, le faccio vedere la nostra bella spiaggia libera”. Così il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci del Pd, su twitter.