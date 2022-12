Antitrust: A2a, ‘onorati tutti i contratti fino a naturale scadenza’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “In merito all’avvio dei procedimenti da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle principali società operanti sul mercato dell’energia elettrica e gas, A2a Energia ribadisce di aver onorato tutti i contratti a prezzo fisso sottoscritti con i propri clienti fino alla loro naturale scadenza, consentendo loro un risparmio di circa 520 M€ rispetto ai prezzi del mercato tutelato nei primi 9 mesi del 2022. Anche le proposte di rinnovi contrattuali sono state indirizzate esclusivamente ai clienti con condizioni contrattuali in scadenza. Per le utenze di luce e gas, inoltre, sono state concesse rateizzazioni, in linea con le policy del Gruppo, per un valore 5 volte superiore allo stesso periodo (9 mesi) dell’anno precedente e a 8 volte rispetto al periodo pre-pandemico”. Lo scrive in una nota A2a Energia, avvisando che “certa di poter dimostrare la correttezza del proprio operato, si riserverà di tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti”.