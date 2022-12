Nuovi guai giudiziari per don Nicola De Blasio, ex parroco di San Modesto ed ex direttore della Caritas diocesana. La contestazione riguarda l’appropriazione indebita e il relativo sequestro di una somma pari a 68.2330 euro eseguito da militari della Guardia di Finanza di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia