Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Dopo aver ‘saltato’ il vertice Eu Med-9 venerdì scorso ad Alicante, in Spagna, perché colpita da l’influenza, domani Giorgia Meloni sarà presente in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. La ‘replica’ in Senato è in programma l’indomani, mercoledì 14, a partire dalle 8.30.