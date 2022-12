Ucraina: Kuleba, ‘rifiutiamo ‘lezioni morali’ per attacchi su territorio russo’

Kiev, 12 dic. (Adnkronos(Dpa/Europa Press) – Il ministro degli Esteri ucraino Dimitro Kuleba ha respinto quelle che ha chiamato “lezioni morali” dell’Occidente, su come Kiev dovrebbe gestire la guerra, e le critiche riguardo la possibilità di lanciare attacchi sul territorio russo. “Non c’è bisogno di dare una lezione morale all’Ucraina”, ha detto in un’intervista alla rete tedesca Ard Tv, nella quale, pur non avendo confermato che ci sia l’Ucraina dietro gli ultimi attacchi di droni alle infrastrutture sul territorio russo, ha criticato quanti si mostrano scettici rispetto ad azioni offensive dirette da parte di Kiev.

“Come ministro degli Esteri, non posso commentare ciò che sta accadendo sul territorio russo”, ha detto Kuleba, anche se ha sottolineato che gli aeroporti attaccati ospitano aerei da combattimento che non solo lanciano missili contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, ma uccidono anche i suoi cittadini. Per questo ha espresso di non comprendere come i suoi partner occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, li avvertano che stanno “giocando con il fuoco”, in un momento, ha ricordato Kuleba, in cui “la Russia e il suo presidente Vladimir Putin hanno attaccato l’Ucraina per “distruggerla” come Stato e come nazione.

“Se un assassino entrasse nel tuo appartamento e cercasse di ucciderti – ha affermato il ministro degli Esteri – ma poi uno dei tuoi vicini dicesse ‘non giocare con il fuoco, non provocarli’, allora probabilmente diresti che il tuo vicino ha perso la testa”. Nonostante queste critiche, Kuleba ha aggiunto che l’Ucraina è molto grata ai suoi partner per aver continuato a sostenerli nella guerra, sebbene abbia chiesto che gli sforzi non diminuiscano, soprattutto per quanto riguarda la consegna di armi.