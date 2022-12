Quasi il 10% della vita marina è a rischio di estinzione

(Adnkronos) – Gli effetti antropici, dai cambiamenti climatici all’inquinamento, stanno “devastando” la vita marina: quasi un decimo delle piante e degli animali sottomarini sono a rischio estinzione. E’ quanto emerge da un report dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. La pubblicazione coincide con il vertice delle Nazioni Unite sulla natura in corso a Montreal, dove si cerca un accordo per arrestare la perdita di habitat. Più di 1.550 delle circa 17.903 piante e animali marini valutati sono a rischio di estinzione, secondo l’ultimo elenco che funge da barometro della biodiversità.