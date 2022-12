Qatargate: Benifei (Pd), ‘vagliamo posizione Giorgi, non altre’

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Da un punto di vista politico c’è una situazione in particolare e ne abbiamo discusso per prendere delle decisioni insieme proprio nelle prossime ore, è il caso di Francesco Giorgi, ex assistente di Panzeri, che lavora come esperto di questioni del nord-Africa e lavorava con Andrea Cozzolino. Penso che questa sia la situazione, poiché lui è arrestato, che vada maggiormente attenzionata dal partito. Non andrei a colpire e mettere alla gogna altri parlamentari per aver partecipato ad incontri, altrimenti iniziamo dalla presidente Metsola e andiamo fino in fondo. A me il Qatar non ha mai chiesto incontri ma se mi avesse chiesto un incontro lo avrei incontrato, come incontriamo tutti i governi del mondo”. Lo ha detto Brando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento Europeo, a 24 Mattino su Radio 24.