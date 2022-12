Mulino Bianco: Moro, ‘Pancake emoji per condividere un momento di felicità’

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – “Dal 12 al 18 dicembre, i pancake emoji diventeranno realtà con otto soggetti in edizione limitata per la zona di Milano. Le persone potranno accedere alla piattaforma Deliveroo, scegliere il loro pancakes, allegare un messaggio speciale tra quelli disponibili e inviare la sorpresa ai loro cari per condividere o celebrare un momento di felicità”.

Michela Moro, Marketing manager Mulino Bianco descrive con entusiasmo l’iniziativa lanciata dallo storico marchio italiano di prodotti da forno: “Siamo molto felici di questa iniziativa che ha l’obiettivo di celebrare un prodotto emblema della colazione creativa”.

Approdato come faccina virtuale su Giphy, in occasione del World Emoji Day del 17 luglio 2022, ora il Pancake Emoji Mulino Bianco si concretizza con un’iniziativa attiva solo su Milano: c’è quello Wow, per esprimere una grande felicità. Quello Lol, che fa ridere di gusto, o la versione in Love, quando il sentimento traspare dagli occhi a forma di cuore.

Qualunque sia lo stato d’animo, per una settimana, i consumatori residenti a Milano possono gustare a colazione il Pancake “limited edition” di Mulino Bianco, decorato e guarnito in pasticceria, unitamente ad un messaggio speciale da dedicare ad una persona cara. Nel periodo prestabilito (dal 12 al 18 dicembre), tutti gli utenti potranno collegarsi al sito Mulino Bianco e ricevere le informazioni per poter aderire.

Grazie al supporto di una piattaforma specializzata, potranno inviare in poco tempo i Pancake Emoji insieme ad una delle 8 frasi a disposizione. Basta accedere alla piattaforma, selezionare il Pancake Emoji preferito, attendere che la pasticceria selezionata prepari l’ordine e – attraverso un rider – il destinatario riceverà in poco tempo a casa il suo Pancake Emoji. L’iniziativa prevede un numero limitato di prodotti disponibili al giorno.

“Il pancake è stato un lancio di successo, apprezzato particolarmente non solo per la sua sofficità, il suo gusto, ma anche per la sua componente di servizio – fa sapere Michela Moro – e per i suoi ingredienti, essendo privo di additivi e conservanti, olio di palma e fatto con 100% latte fresco italiano e 100% farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, coerentemente con quello che è l’impegno e il percorso intrapreso dalla marca”.

Un successo confermato anche dai numeri: tipico delle colazioni americane e inglesi, il pancake è diventato un must della prima colazione degli italiani. Sono infatti 13 milioni le persone che lo consumano nel nostro Paese, 1 italiano su 3 , 1 giovane su 2 (Fonte Doxa/Mulino Bianco).