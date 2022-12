Milano: Johnny Rockets prosegue piano di espansione, nuovo ristorante a Carugate

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Il brand di ristorazione Johnny Rockets, modello ispirato all’american diner importato nel 2016 in Italia dalla famiglia Groppetti di Brescia, prosegue il piano di espansione sul territorio milanese con una nuova apertura a Carugate. Dopo l’inaugurazione, lo scorso luglio, di un ristorante a Rozzano, il brand sbarca al centro commerciale Carosello, portando a otto la quota di ristoranti avviati in Italia in sei anni.

Quello di Carugate è il secondo ristorante Johnny Rockets nel territorio di Milano, oltre quello di Rozzano, ad essere dotato di un chiosco esterno in prossimità dell’entrata principale e caratterizzato da 105 metri interni e 83 esterni con veranda riscaldata. Una scelta che conferma la scalata del brand, consolidatosi con un posizionamento nella categoria del foodservice anche in Italia, e non soltanto all’estero, dove conta oltre 350 ristoranti.