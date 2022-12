Manovra: Renzi, ‘maggioranza si è presa paura su 18App, non molliamo’

Roma, 12 dic (Adnkronos) – “La maggioranza si è presa paura. E sta tornando indietro. Ma ancora il destino della 18App non è al sicuro. Perché quelli che hanno presentato l’emendamento potrebbero di nuovo tornare alla carica. Noi su questa cosa non molliamo di un centimetro”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito di 18App.

“Come sapete non facciamo opposizione ideologica, siamo andati anche a Palazzo Chigi con Calenda a presentare le nostre proposte per la legge di bilancio, non diciamo no a prescindere. Ma quando il Governo fa scelte assurde siamo i più tenaci a fare opposizione. Pronti persino all’ostruzionismo”, aggiunge Renzi rilanciando la petizione on line per mantenere la misura” Abbiamo bisogno di arrivare entro la settimana a quota 50.000 firme. Siamo a 30mila. Ci aiutate? Firmate e fate circolare la petizione”.