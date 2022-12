Manovra: Meloni, ‘su tetto contante Ue su stessa linea Italia, favorisce evasori?’

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “L’Europa questa settimana ha deciso di fissare il tetto ai pagamenti contanti a 10mila euro, il doppio di quanto è stato previsto dal governo italiano. Allora vorrei chiedere a chi ci ha detto che vogliamo favorire gli evasori, nell’Unione europea vogliono favorire gli evasori? Non credo, probabilmente abbiamo ragione noi quando sosteniamo che bisogna consentire alle persone di utilizzare il denaro contante e che questo non ha nulla a che fare con la lotta all’evasione”. Lo ha detto, nell’ormai consueto appuntamento su Facebook ‘gli appunti di Giorgia’, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Forse abbiamo ragione noi anche quando cerchiamo di spiegare che una misura come il tetto al contante ha un senso solamente se è una misura europea – ha proseguito il premier – perché se esistono diversi tetti al contante in giro per l’Europa quelli che hanno un tetto più basso rischiano di creare problemi alla loro economia in rapporto alle altre nazioni”.