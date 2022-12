Kiev lancia missili su Melitopol, Donetsk e Crimea

Kiev, 12 dic. (Adnkronos) – Molteplici esplosioni sono state segnalate nella città occupata dai russi di Melitopol, nel sud dell’Ucraina, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk e nell’annessa Crimea.

Oltre agli attacchi missilistici a Melitopol, confermati da fonti sia russe che ucraine, e che hanno ucciso due persone e provocato 10 feriti, e colpito una chiesa occupata dalle forze russe, 20 missili hanno bersagliato la Repubblica popolare di Donetsk e la caserma di Sovietske, in Crimea.

ZELENSKY – “Ho appena parlato con il presidente Joe Biden. Come sempre, siamo totalmente d’accordo sui nostri obiettivi. L’Ucraina parteciperà al vertice del G7 e abbiamo coordinato le nostre posizioni con l’America” ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine della sua conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti.

“Mi ha fatto piacere sentire nella conversazione che la nostra formula di pace è stata percepita positivamente. E questo aggiunge ottimismo. Prima verranno implementati i punti dell’accordo – ha concluso – più forti saranno le garanzie di sicurezza dell’Ucraina e di tutti in Europa”.