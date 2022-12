Gas: Breton, ‘con price cap diamo segnale a mercato’

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – “Come abbiamo imparato durante la pandemia” – quando all’inizio “abbiamo visto gli interessi nazionali che hanno prevalso su quelli europei” e poi “abbiamo capito che certe sfide si affrontano solo insieme” – ora nell’Ue dobbiamo “scambiarci energia, elettricità e gas” e mettendo in piedi “meccanismi di solidarietà ce la faremo”. Lo sottolinea Thierry Breton, Commissario Ue per il Mercato Interno, ospite di Sky TG24 Economia.”La priorità è la solidarietà ma anche l’unità per lavorare congiuntamente e fare economia di scala” aggiunge, invocando una azione sul gas per arrivare a “un prezzo accettabile, soprattutto pensando al prossimo inverno”.

Quello del tetto europeo – osserva – è un meccanismo “per far capire che non siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo” venga chiesto ai paesi europei. “Penso che sia bene mettere un tetto e dare un segnale positivo al mercato, poi decideranno gli Stati” sui livelli e le modalità di questo ‘cap’, conclude.