Difesa: Graziano (Pd), ‘proposta La Russa superata e retorica’

Roma, 12 dic (Adnkronos) – “La Russa ci riprova ma la sua nuova proposta di portare a 40 giorni la naja volontaria è superata e intrisa, come tutte le proposte della destra di governo, di nostalgia e retorica. Tra l’altro con un costo che per soli due mesi rappresenterebbe solo uno spreco di risorse. E intanto il suo governo vuole togliere la 18app che tanta adesione aveva ottenuto tra i giovani.”. Lo dice Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera.

“Noi siamo per Forze Armate specializzate, tecnologiche e flessibili che è una tendenza sempre più presente nel mondo. Tale impostazione è però incompatibile con quella immaginata da La Russa. Si attui invece l’avvio della riserva operativa, inizialmente di 10.000 unità, prevista dalla legge 119 recentemente approvata, per varare un bacino di riserva , flessibile e addestrato, a cui far ricorso in caso di esigenze operative o d’impiego straordinarie”, aggiunge il deputato del Pd.