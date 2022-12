Biodiversità, i lupi grigi tornano in California

(Adnkronos) – Erano stati spazzati via dalla California più di un secolo fa, ma ora sono tornati e prosperano. Sono i lupi grigi, per i quali ci sono segnali concreti di presenza nello Stato USA. Recentemente è arrivata la conferma che un branco stanziale nella contea di Siskiyou, nel nord del paese, nella scorsa primavera ha visto la nascita di otto cuccioli: secondo i biologi si tratta di un segno della buona salute di questa specie. Il lupo è arrivato in California circa 10 anni fa, arrivato dal vicino Oregon. All’origine di tutto la reintroduzione del Parco di Yellowstone (Wyoming), a partire dal 1970, anno in cui il lupo è stato dichiarato specie protetta con l’Endangered Species Act.