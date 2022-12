Inghilterra, Kane "Sono distrutto, mi assumo responsabilità"

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Sono assolutamente distrutto. Abbiamo dato tutto, e tutto si è ridotto a un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità". Così su Instagram, l'attaccante e capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, commentando l'eliminazione della nazionale dei Tre Leoni dal mondiale in Qatar per mano della Francia, vittoriosa per 2-1. Il centravanti del Tottenham, dopo aver realizzato il gol del momentaneo pareggio su rigore, ha fallito un altro penalty che avrebbe consentito agli inglesi di trovare il 2-2 e quindi i tempi supplementari. "Non ci si può nascondere, fa male e ci vorrà del tempo per superare quello che è accaduto, ma fa parte dello sport – ha sottolineato Kane -. Ora si tratta di usare l'esperienza per essere mentalmente e fisicamente più forti per la prossima sfida. Grazie per il supporto durante il torneo: significa molto per me".

