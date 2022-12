Ritrovare il ‘Vigorito’ come alleato e cambiare la marcia anche in casa. L’idea del Benevento è chiarissima e dopo aver cancellato il passo falso interno con il Palermo grazie al blitz di Parma, punta a ritrovare quei tre punti che davanti al pubblico amico mancano addirittura da 105 giorni. Tanti ne sono passati dal 28 agosto, ossia dall’ultima vittoria interna in uno stadio che sembra diventato stregato. Finora, infatti, i giallorossi non hanno potuto contare su quello che dovrebbe essere il campo proverbialmente amico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia