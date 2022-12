Di volontà, innanzitutto, ma anche di carattere e di cuore. E’ così che il Benevento si prende la vittoria contro il Cittadella (1-0) e torna a esultare davanti ai propri tifosi a distanza di 105 giorni dall’ultima volta. Stavolta i giallorossi non falliscono l’appuntamento con i tre punti che arrivano al termine di una partita sofferta, non interpretata in maniera brillante sul piano della proposta di gioco, ma su quello dell’attenzione e della determinazione sicuramente sì. Ed è stato sufficiente alla Strega per dare un sostanzioso seguito al blitz di Parma di giovedì, infilando così la seconda vittoria consecutiva (quest’anno era successo in una sola circostanza, in occasione delle gare con Frosinone e Venezia). Un nuovo successo per il Benevento, ma soprattutto nuove prospettive, sicuramente più rassicuranti di quelle di una settimana fa.

