Antonio Massaro residente a Dugenta era astretto agli arresti domiciliari poiché condannato alla reclusione per tre anni e otto mesi per il reato di ‘riduzione in schiavitù’, accertato in un’impresa familiare di sua proprietà nella quale lavoravano le maglie quindici persone, per lo più erano di origine straniera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia