Segnalazione di alcuni residenti nel comprensorio di contrada Imperatore, “per un cedimento franoso che riguarda per il momento un fondo privato, in una strada interpoderale che è vicina a Fragneto Monforte, ma che sta parzialmente ostruendo un ruscelletto, che si rigonfia però con forte precipitazione e che rappresenta un enorme rischio in caso di forti piogge anche per il territorio più a valle”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia