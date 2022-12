Nonostante il moltiplicarsi di attacchi nei suoi confronti, sia in ambito istituzionale, come la tempestosa ultima seduta del Consiglio Camerale dell’Ente Irpinia Sannio, sia in sede di rappresentanza di categoria, come per la pesante contestazione mossagli dal direttore regionale di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, il presidente Giuseppe Bruno eletto al vertice dell’Ente Irpinia Sannio, lo scorso 19 luglio non intende fare alcun passo indietro (ricordiamo i numeri emersi nelle ultime vicende del Consiglio Camerale che descrivono un’Ente spaccato, con 19 consiglieri sulla carta contro Bruno e 18 dalla sua parte, di fatto un Consiglio spaccato a metà).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia