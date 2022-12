Resta in carcere. Ma il legale Vittorio Fucci già annuncia ricorso presso le sedi del Riesame e della Cassazione. Interrogatorio di garanzia, nella giornata di ieri, per Giuseppe Maglione, 24enne di Montesarchio sul quale gravano le ipotesi accusatorie di tentato omicidio premeditato in relazione al ferimento di Emilio Arpaia, concittadino di 27 anni attualmente ricoverato al Secondo Policlinico partenopeo in condizioni che restano impegnative ma non attinenti il pericolo di vita.

