Qatar 2022, Marocco-Portogallo e Francia-Inghilterra per l’accesso alle semifinali

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Si giocano gli ultimi due quarti di finale ai Mondiali in Qatar. Marocco e Portogallo, da una parte, e Francia e Inghilterra, dall’altra, giocano per raggiungere in semifinale Croazia e Argentina, che ieri hanno eliminato Brasile e Olanda ai calci di rigore.

Le partite: alle 16 Marocco-Portogallo; alle 20 Inghilterra-Francia

I personaggi: Cristiano Ronaldo, escluso nella partita stravinta per 6 a 1 dal Portogallo contro la Svizzera negli ottavi di finale, dovrebbe restare ancora fuori. Il suo ormai è un caso. E le sue reazioni, i suoi comportamenti, i suoi rapporti con i compagni, sono una partita nella partita. L’altro grande protagonista atteso è Kylian Mbappè. Finora ha trascinato la sua Francia e vuole continuare a contendere a Messi lo scettro di re del Mondiale.

Le curiosità: Francia-Inghilterra vale una rivalità infinita: storica, culturale, politica, calcistica. Il Marocco gioca con il calore di una quantità enorme di tifosi, in Qatar, in tutto il mondo arabo, e in tutto il mondo occidentale dove ci sono grandi comunità marocchine.