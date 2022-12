Pirelli: confermata leader di sostenibilità a livello globale

Milano, 10 dic. (Adnkronos) – Pirelli è stata confermata negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe nell’ambito della revisione degli indici condotta annualmente da S&P Global. La conferma segue l’annuncio del Top score di settore raggiunto da Pirelli lo scorso ottobre per il comparto ATX Auto Components nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2022 di S&P Global.

Pirelli ha ottenuto il massimo punteggio in diverse aree di gestione, tra cui governance e due diligence in ambito diritti umani, gestione delle risorse naturali e riduzione delle emissioni di Co2, innovazione e cyber security, e completezza e trasparenza della rendicontazione sociale e ambientale, con un punteggio complessivo di 85 punti, lo score più alto del proprio settore a livello globale.

“Essere tra i componenti degli indici Dow Jones Sustainability, insieme alle aziende più virtuose nella sostenibilità a livello globale riconosce il nostro impegno ed è motivo di orgoglio per tutti noi. Il punteggio massimo ottenuto nel nostro comparto dimostra come per Pirelli la sostenibilità sia un modello di business, una strategia di crescita e soprattutto, una sfida al miglioramento continuo nella creazione di valore per tutti gli stakeholder” ha commentato Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli.