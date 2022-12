Ucraina: Onu, ‘quasi 18 mln persone hanno bisogno assistenza umanitaria’

Ginevra, 9 dic. (Adnkronos) – L’Ucraina sta vivendo una “situazione di emergenza” per quanto riguarda i diritti umani. Lo ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, aggiungendo che “17,7 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria; 9,3 milioni sono bisognose di aiuti alimentari e mezzi di sostentamento, mentre circa 7,4 milioni sono i rifugiati e 6,5 milioni gli sfollati interni”.

Turk ha detto anche che il paese sta soffrendo non solo per i continui attacchi missilistici, ma anche per la distruzione delle infrastrutture civili. “L’energia, il sistema di approvvigionamento termico, le reti elettriche sono state gravemente colpite, ci sono persone che vivono a temperature sotto lo zero senza riscaldamento, senza elettricità. Ci sono anche interruzioni di corrente”.