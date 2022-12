Ucraina: 28 petroliere russe in fila al Bosforo per entrare nel Mediterraneo

Istanbul, 9 dic. (Adnkronos) – Sono almeno 28 le petroliere russe in attesa di passare dallo stretto del Bosforo, controllato dalla Turchia, per entrare nel Mediterraneo. Le autorità di Istanbul stanno verificando la regolarità dei documenti delle navi. Lo riferisce l’agenzia marittima Tribeca.

Ieri, le autorità marittime turche avevano dichiarato di aver bisogno di tempo per le ispezioni e che avrebbero continuato a impedire alle petroliere di entrare nelle sue acque senza i documenti assicurativi adeguati.

I paesi del G7, l’Unione europea e l’Australia hanno concordato di vietare alle compagnie assicurative di promuovere l’esportazione di petrolio russo se il suo prezzo è superiore a 60 dollari al barile.