Superato il nodo riscaldamenti all’Industriale: installate le nuove caldaie

Chiusa la ‘vertenza aule congelate” all’Istituto Industriale ‘Bosco Lucarelli’ di viale San Lorenzo a Benevento. La Provincia ha fatto sapere che il problema è definitivamente rientrato. Il presidente Nino Lombardi aveva annunciato la soluzione in arrivo nel confronto – via telefono – lo scorso 29 novembre dopo che gli studenti avevano prima protestato con un sit in dinanzi l’istituto per poi recarsi alla Rocca dei Rettori, dove era stata ricevuta una delegazione.

