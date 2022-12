Qatar 2022: quarti di finale, il tabellino di Croazia-Brasile

Al Rayyan, 9 dic. – (Adnkronos) – Il tabellino di Croazia-Brasile, primo quarto di finale del mondiale di Qatar 2022:

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (5′ 2ts Budimir); Kovacic (1′ 2°ts Majer), Brozovic (9′ 2ts Orsic); Pasalic (17′ st Vlasic), Modric, Perisic; Kramaric (17′ st Petkovic). A disp.: Grbic, Ivusic, Erlic, Barisic, Livaja, Vida, Sutalo, Susic, Jakic. Ct: Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Eder Militao (1′ 2ts Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paquetà (1′ 2ts Fred), Vinicius (19′ st Rodrygo), Neymar, Raphinha (11′ st Antony), Richarlison (39′ st Pedro). A disp.: Ederson, Weverton, Dani Alves, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Bremer, Martinelli. Ct: Tite

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Marcatori: 16′ 1°ts Neymar (B), 12′ 2°ts Petkovic (C)

Ammoniti: Danilo (B), Brozovic (C), Casemiro (B), Marquinhos (B), Petkovic (C)

Rigori: Vlasic (C) gol, Rodrygo (B) parato, Majer (C) gol, Casemiro (B) gol, Modric (C) gol, Pedro (B) gol, Orsic (C) gol, Marquinhos (B) palo