Al Rayyan, 9 dic. – (Adnkronos) – All’ultimo minuto del primo supplementare il Brasile sblocca il quarto di finale mondiale contro la Croazia. Neymar prende palla sulla trequarti, inizia una serie di scambi coi compagni, entra in area, scarta Livakovic e a porta vuote mette in fondo al sacco il gol che vale l’1-0. Raggiunto il mito Pelè a quota 77 gol come miglior marcatore nella storia dei verdeoro.