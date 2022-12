Qatar 2022: Neymar, ‘è un incubo, farà male a lungo, ora è il momento di piangere’

Al Rayyan, 9 dic. – (Adnkronos) – “È un incubo, non riesco a credere a quel che sta succedendo. Questa sconfitta farà male per molto tempo, ecco perché sono così triste. Vorrei ringraziare i tifosi brasiliani per il sostegno”. La stella del Brasile Neymar commenta così la sconfitta ai rigori contro la Croazia nei quarti di finale del mondiale di Qatar 2022. “Purtroppo non abbiamo realizzato i nostri sogni ma questo fa parte del calcio. Ora è il momento di tornare a casa, piangere e soffrire per la sconfitta”, aggiunge l’attaccante del Psg.