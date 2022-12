Qatar 2022: Livakovic, ‘siamo guerrieri e non ci risparmiami mai, è la ricetta del nostro successo’

Al Rayyan, 9 dic. – (Adnkronos) – “Siamo cresciuti come guerrieri, non risparmiamo mai i nostri sforzi, questa è la ricetta del successo”. Lo dice il portiere della Croazia Dominik Livakovic dopo la vittoria ai rigori sul Brasile, grazie alla quale la nazionale di Zlatko Dalic approda in semifinale ai mondiale. “Ringrazio i tifosi croati presenti stasera, ci hanno sostenuto per tutta la partita. Siamo combattenti, diamo tutto quello che abbiamo. Ora prendiamo partita per partita, vedremo fino a che punto ci porterà”, aggiunge l’estremo difensore della Dinamo Zagabria, votato miglior giocatore della partita.