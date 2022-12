Milano: ruba zaino in stazione Centrale, arrestato 23enne

Milano, 9 dic. (Adnkronos) – Si aggirava tra i tavolini di un ristorante all’interno della Stazione Centrale di Milano come se stesse cercando un posto libero. Nel frattempo perlustrava i bagagli dei passeggeri intenti a mangiare, fino a quando ha individuato uno zaino, se ne è impossessato e ha tentato di darsi alla fuga. Gli agenti della polfer, però, insospettiti dal suo atteggiamento, lo tenevano d’occhio già da un po’, così lo hanno subito bloccato. E’ accaduto lo scorso mercoledì a un pregiudicato algerino di 23 anni, che è stato arrestato per furto aggravato.

Lo zaino, che conteneva un pc aziendale e un paio di cuffie, è stato restituito alla proprietaria, che nel frattempo non si era accorta di nulla.