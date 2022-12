Lombardia: gruppo ispirato a Comitato Nord come ‘scialuppa di salvataggio’ per candidature

Milano, 9 dic. (Adnkronos) – Il nuovo gruppo regionale costituito stamane da Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti farebbe riferimento al Comitato Nord, espressione di Umberto Bossi: simbolo e colori apparirebbero infatti con chiari richiami anche se, secondo quanto apprende l’Adnkronos il nome potrebbe non essere esplicitamente ‘Comitato Nord’, per mantenere comunque un filo di congiunzione con la Lega di Matteo Salvini.

Stamane sarebbe stata inviata all’ufficio del protocollo la pec per certificarne la nascita; la ragione sarebbe da ascrivere ai tempi delle prossime elezioni regionali. Entro il pomeriggio di oggi, infatti, il governo dovrebbe definire i termini sull’indizione delle consultazioni elettorali; eventuali nuovi gruppi, quindi, per evitare la raccolta firme, devono essere già formalmente costituiti.

L’idea dei tre transfughi sembrerebbe essere quella di costituire una sorta di ‘scialuppa di salvataggio’ nel caso la discussione su liste e candidature con i vertici del Carroccio dovesse incontrare ostacoli. Pur mantenendo come obiettivo principale quello di “rimanere sulla stessa nave”, potrebbero contare su un maggior potere di contrattazione, sapendo che, nel caso estremo, avrebbero il ‘paracadute’ di un gruppo già costituito.