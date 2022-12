F1: Leclerc, ‘nuovo team principal Ferrari? Elkann e Vigna faranno scelta giusta’

Bologna, 9 dic. – (Adnkronos) – “Ho piena fiducia in John Elkann e Benedetto Vigna per fare la scelta giusta. Auguro il meglio a Mattia per quello che ha fatto. Noi proveremo a spingere, sperando in un 2023 positivo”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in merito al nuovo team principal della Rossa, che prenderà il posto di Mattia Binotto. Tra i candidati al ruolo di team principal della Ferrari c’è Frederic Vasseur che Leclerc conosce bene, avendo lavorato con lui sia in Alfa Romeo che in ART: “Per ora sono solo rumors – spiega il pilota monegasco a Sky Sport a margine del FIA Prize Giving a Bologna-. Ho lavorato con lui anche prima di arrivare in Formula 1, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È un bravissimo team principal. Tuttavia non prendo io queste decisioni, vedremo chi sarà”. Leclerc non si sbilancia sul nome, ma sottolinea la caratteristica principale che vuole dal nuovo uomo che guiderà il team: “Deve essere onesto, non dovremo nasconderci nei faccia a faccia”.