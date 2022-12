Calcio: Lukaku torna a Milano, domani torna ad allenarsi con l’Inter

Milano, 9 dic. – (Adnkronos) – L’Inter riabbraccia Romelu Lukaku. L’attaccante belga, reduce dal deludente Mondiale con il Belgio è atterrato a Milano e domani si aggregherà al gruppo per iniziare la preparazione ad Appiano in vista della ripresa del campionato a gennaio. L’ex Chelsea per ora è sceso in campo 5 volte tra Serie A e Champions League, con due gol all’attivo. Un altro reduce dal Mondiale, con tanto di lite con il ct del Camerun Rigobert Song e l’addio anticipato, è André Onana. Il portiere nerazzurro si è già allenato oggi con i con i compagni postando sui social tutta la sua felicità per il ritorno ad Appiano.