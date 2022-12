Biathlon: Cdm, norvegese Boe vince la sprint di Hochfilzen, Giacomel 20°

Hochfilzen, 9 dic. – (Adnkronos) – E’ il norvegese Johannes Boe ad imporsi nella sprint maschile di Hochfilzen, grazie ad un’eccellente condotta di gara, nessun errore al tiro e un tempo di 23’04″0. Alle sue spalle il francese Emilien Jacquelin, con un errore e 43″0 di ritardo. Terzo un altro norvegese Strula Laegreid, anch’egli con un errore e 46″9 di svantaggio.

Buona la gara di Tommaso Giacomel, il migliore degli azzurri che commette due errori al tiro ma è veloce sugli sci tanto da chiudere al 20° posto con 1’43″1 di distacco da Boe; 43° posto per Didier Bionaz, un errore e 2’31″6, che però agguanta un posto per l’inseguimento. Restano fuori invece David Zingerle con il 64° posto, un errore e 3’16″4, Daniele Fauner con il 70° posto, 2 errori e 3’28″3, e Daniele Cappellari, 79° posto con 2 errori e 3’42″9.

Johannes Boe guida la classifica di Coppa del mondo con 299 punti, davanti al connazionale Sturla Laegreid a quota 250 e al francese Emilien Jacquelin con 193 punti. Miglior azzurro è Giacomel con il 33° posto e 32 punti, che valgono al talento azzurro anche il quinto posto nella classifica Under 25, guidata dallo svizzero Niklas Hartweg con 144 punti.