Basket: Eurolega, Virtus Bologna ko 117-71 contro l’Olympiacos

Atene, 9 dic. – (Adnkronos) – La Virtus Bologna esce con le ossa rotte dalla trasferta del Pireo, valida per il 12° turno di Eurolega. Alla Peace And Friendship Stadium, contro l’Olympiacos, finisce 117-71. Per la squadra di Sergio Scariolo, che ora in classifica ha un record di 4-8, si tratta della quarta sconfitta consecutiva. “Vu nere” mai in partita e in rincorsa per tutti i 40′, con i padroni di casa che hanno dominato fin dai primi possessi, complici statistiche al limite della realtà: 22/29 da due, il 58% nelle triple e 33 canestri segnati grazie ad assist. Inutili i 12 punti di Mickey, con Bako unici bianconeri in doppia cifra. Da valutare gli infortuni di Ojeleye e Pajola, usciti in anticipo dal match. La Virtus torna in campo mercoledì a Bologna, quando arriva l’Alba Berlino.