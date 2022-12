La decisione di Gianluca Melillo e Diego Mercurio di rassegnare le deleghe non ha sortito l’effetto sperato. Martedì, dopo la presentazione delle istanze da parte dei due consiglieri, il sindaco Angelo Ciampi ha convocato una riunione per la sera stessa. L’invito era esteso all’intero gruppo, ma Melillo e Mercurio hanno declinato e inviato una comunicazione ai colleghi via Pec.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia