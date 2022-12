Anche quest’anno il primo appuntamento dato dal parroco don Lupo ai fedeli per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della data di beatificazione di San Giuseppe Moscati (16 novembre 1975 in piazza S. Pietro) è stata la visita al cimitero: “Visita al cimitero e Santa Messa nella Confraternita di San Giovenale dove sono sepolti Maria e Alberto fratelli di San Giuseppe Moscati”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia