La comunicazione dell’Ispettorato fitosanitario regionale, sulla necessità di procedere in via urgente all’applicazione delle misure agronomiche e selvicolturali sulle essenze colpite cocciniglia tartaruga, ha determinato il Comune di Benevento a procedere con la massima tempestività e urgenza a dare avvio alla potatura finalizzata alla rimonda del secco ed all’arieggiamento della chioma degli alberi ubicati lungo viale Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia