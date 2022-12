Sono stati inaugurati i due nuovi reparti di Neurochirurgia e Neurologia, al terzo e quarto piano del Padiglione “Santa Teresa della Croce”. Il reparto di Neurochirurgia diretto da Giovanni Parbonetti vede 16 posti letto; la nuova Uoc vede un complesso operatorio, composto da attrezzature innovative come il tavolo operatorio in carbonio completamente radiotrasparente e un nuovo sistema imaging per interventi in 3 D con sistemi digitalizzazione medicale e interventi alta chirurgia su patologie neoplastiche, cerebrali e midollari.

