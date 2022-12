Prenderanno il via nel mese di gennaio del nuovo anno i lavori lungo la tratta Sant’Andrea di Airola-Luzzano. Si tratta di azioni che saranno finalizzate alla generale sistemazione dell’itinerario ed al ripristino di piene condizioni di sicurezza. Come noto, l’Ente comunale di Airola era riuscito ad intercettare somme per la effettuazione dei lavori in questione. La sezione fu interessata, come si ricorda, da movimenti franosi che hanno pregiudicato la stabilità del versante con gli interventi che dovranno, quindi, andare a ripristinare normali condizioni di circolazione.

