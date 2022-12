Ucraina: Putin, ‘significativa la conquista dei territori sul Mar d’Azov’

Mosca, 7 dic. (Adnkronos) – “Certo, questo è forse un processo lungo, ma la conquista di nuovi territori è un risultato significativo per la Russia: il Mar d’Azov è diventato un mare interno, anche Pietro I ha combattuto per l’accesso al Mar d’Azov ​e soprattutto le persone che vivono lì ora sono da noi, milioni di persone, questo è il risultato più importante dell’Operazione Speciale”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la riunione del Consiglio dei diritti umani.

“La guerra non l’abbiamo iniziata noi – ha detto ancora Putin – ma nel 2014, dopo il colpo di stato in Ucraina, l’hanno iniziata le autorità ucraine di allora al fine di sopprimere la volontà dei cittadini che vivevano nel Donbass. L’unico vero garante dell’integrità territoriale dell’Ucraina nei suoi attuali confini potrebbe essere la Russia”.